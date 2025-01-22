SCHÖNSTEIN – Mit dem 1305. Schuss holt Kevin Kostka den Vogel von der Stange

Am Fronleichnamstag genau um 21.09 Uhr kam Jubel im Schönsteiner Schützenhaus auf. Mit dem 1305. Schuss hatte Kevin Kostka den Vogel von der Stange geholt. Er war damit Schützenkönig der örtlichen Sankt Sebastianus-Schützenbruderschaft und schuf freie Bahn für das große Fest am letzten Juniwochenende. Begonnen hatte der Wettbewerb mit ersten Schussabgaben des Stadtbeigeordneten Claus Behner, Präses Pastor Martin Kürten und des letztjährigen Schützenkönigs Klaus Stangier. Dann machten sich 21 Kandidaten ans Werk und stellten mehr oder weniger starke Treffsicherheit unter Beweis. Nach längeren Unterbrechungen waren noch vier Aspiranten im Rennen, darunter neben Kosta und Stangier auch Heiko Landwehr. Die fast gesamte letzte Stunde bestimmte dann Kevin Kostka das Geschehen als Soloschütze. Kurz nach 21 Uhr fiel der entscheidende Schuss unter Aufsicht von Harald Seidel. Hier die weiteren erfolgreichen Schützen: linker bzw. rechter Flügel: Daniel Schumacher und Andreas Weller, linke bzw. rechte Kralle Tobias Neuhoff und Simon Schmidt, Daniel Stiefel (Haupt) und Steffen Schmidt (Stoß). Den 1000. Schuss setzte Philip Buchen. Starker Beifall galt auch den Nachwuchsmajestäten. Neuer Jungschützenkönig ist Adam Kleine nach dem 930. Schuss. Matthis Seibert darf sich jetzt Schülerprinz nennen. Er brauchte 57 Schuss. Und Pepe Hartmann trägt nach 57 Ringen mit dem Lasergewehr den Titel Bambiniprinz. Schon kurz nach dem Ende des überaus spannenden Wettbewerbs gab Brudermeister Mathias Groß die Gewinner bekannt, dankte allen Mitwirkenden und bat zur Proklamation der frischgebackenen Majestäten. Präses Pastor Martin Kürten lobte noch das Wirken ihrer Vorgänger und übergab dann die Insignien im voll besetzten Schützenhaus an die neuen Hauptpersonen. Für die musikalische Unterhaltung beim gesamten Vogelschiessen hatte in gewohnter Weise die Stadt- und Feuerwehrkapelle gesorgt. Das große Fest steigt vom 27. bis 29 Juni. Hauptanziehungspunkt dürfte wie immer der Schützenumzug am Sonntag sein. Er beginnt um 15 Uhr und führt zusammen mit vielen Gastvereinen durch den Ort einschliesslich Schloss. (bt) Fotos: Bernhard Theis