ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Altenkirchen

Freitag, 05.06.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr der Fahrer eines SUV die Koblenzer Straße in Altenkirchen und beabsichtigte links in die Bergstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat. Der Seat geriet in der Folge im Bereich des Motorraums in Brand. Das Feuer konnte zeitnah durch Kräfte der Feuerwehr Altenkirchen gelöscht werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Insassen des Seat leicht verletzt. Quelle: Polizei – Foto: FFW VG AKFL