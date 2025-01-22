STADT NEUWIED – Neuwieds „Alte Meister“ gehen in die zweite Runde – Anmeldung zum Kunst-Workshop für Senioren ab sofort möglich

„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“ Dieses Zitat wird Pablo Picasso zugeschrieben und es passt ausgezeichnet zum Kurs „Alte Meister“, der sich explizit an ältere Neuwiederinnen und Neuwieder richtet. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird der Kunst-Workshop nun fortgesetzt. Die zweite Runde des offenen Angebots für alle ab 60 Jahren startet am Donnerstag, 25. Juni. Neuer Treffpunkt ist von 15 bis 16.30 Uhr die Galerie „Kunst am Kiez“ in der Engerser Straße 68.

Das gemeinsame Projekt des Seniorenbeirats der Stadt Neuwied und des Neuen Kunstvereins Mittelrhein (NKVM) richtet sich an kunstinteressierte Seniorinnen und Senioren. Es bietet Raum für kreatives Arbeiten und inspirierenden Austausch. Angesprochen sind ausdrücklich Menschen mit und ohne Vorkenntnisse. In entspannter Atelieratmosphäre entwickeln die Teilnehmenden eigene kreative Ideen und sind eingeladen, über ihre Arbeiten in den Dialog zu treten. Begleitet werden sie dabei wieder von professionellen Künstlerinnen und Künstlern des NKVM. Ein klassisches Kursprogramm gibt es ganz bewusst nicht. Stattdessen stehen die individuellen Interessen und selbstgewählten Materialien sowie Schwerpunkte der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Kleinere Veranstaltungen wie Lesungen oder künstlerische Spaziergänge in den Schlosspark oder auf das ehemalige Rasselstein-Areal ergänzen die Planung. Die Treffen sind künftig einmal im Monat für einen Donnerstagnachmittag angesetzt.

Mitmachen können alle, die mindestens 60 Jahre alt sind. Der Kunst-Workshop ist kostenfrei, aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Möglich ist diese beim Neuen Kunstverein Mittelrhein per Mail an info@nkvm.de oder telefonisch unter 0157 749 390 22.