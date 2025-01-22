BREITSCHEID – Diebstahl aus Baustelle in Breitscheid – Hochscheid

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 03.06.2026, ca. 16:00 Uhr und Freitagmorgen 05.06.2026 wurde durch Unbekannte eine Rüttelplatte in der Ortslage Breitscheid/Hochscheid in der Straße Auf dem Scheid von einer Baustelle entwendet. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Identität der Täter. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei