VALLENDAR – Andreas-Hahn-Stiftung finanziert modernes Endoskopie-System – BDH-Klinik Vallendar verbessert Patientenversorgung auf der Frühreha

Mit einer Spende in Höhe von 17.035 Euro hat die Andreas-Hahn-Stiftung die Anschaffung eines mobilen Endoskopie-Systems für die BDH-Klinik Vallendar ermöglicht. Das moderne Diagnostiksystem ist in der neurologischen Frührehabilitation im Einsatz und unterstützt die Versorgung von Patienten mit Trachealkanüle und Schluckstörungen.

Am Nachmittag des 29. Juli informierten sich Stiftungsgründer Alfred Hahn und seine Frau über den Einsatz des Systems in der BDH-Klinik. Geschäftsführer Thomas von Kessel und Ärztlicher Direktor Dr. Guido Ketter begrüßten die Gäste gemeinsam mit dem Frühreha-Team der Klinik. Das seit Dezember 2025 eingesetzte mobile Endoskopie-System erweitert die diagnostischen Möglichkeiten der Klinik. „Wir unterstützen gerne, wenn es hilft, die Patienten nach dem neuesten Stand zu versorgen“, sagte Alfred Hahn.

Die Sprachtherapeutin Elisa Bertram stellte den Gästen gemeinsam mit Logopädin Swenja Schröer die Einsatzmöglichkeiten des Geräts vor. Mithilfe einer praktischen Demonstration zeigte sie, wie eine Schluckendoskopie durchgeführt wird und welchen Nutzen die Bildgebung für die Therapieplanung hat.

Das mobile Endoskopie-System ermöglicht Untersuchungen direkt am Patientenbett. Es unterstützt unter anderem die Beurteilung der Schluckfunktion, die Anpassung von Trachealkanülen sowie die Entscheidung über eine mögliche Dekanülierung. „Durch die Anpassung der Trachealkanüle schaffen wir die Voraussetzung für alles, was folgt“, so Elisa Bertram.

Alfred Hahn zeigte sich begeistert von den Möglichkeiten der modernen Medizintechnik: „Beeindruckend, was man heute mit den neuen Geräten machen kann.“ Elisa Bertram dankte der Andreas-Hahn-Stiftung im Namen des Teams und der Patienten für die großzügige Spende.

Mit der Finanzierung des mobilen Endoskopie-Systems hat die Andreas-Hahn-Stiftung ihr langjähriges Engagement für die BDH-Klinik Vallendar fortgesetzt und erneut die Anschaffung moderner Medizintechnik unterstützt. Fotos (© BDH-Klinik Vallendar)