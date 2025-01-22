WISSEN – Reparatur-Café Wissen am Mittwoch

Am Mittwoch, 12. August, öffnet das Reparatur-Café wieder seine Pforten im Kulturwerk Wissen. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr können dann defekte Elektrogeräte etc. zur möglichen Instandsetzung vorbei gebracht werden. Ein gutes Dutzend Fachleute sehen sich die Teile an und bringen sie nach besten Kräften wieder in Ordnung. Wenn möglich bittet man um vorherige Anmeldung per Mail oder Telefon unter 02742 71919 bzw. H. Stausberg@t-online.de (Teamsprecher Hermann Stausberg) oder jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de (Ehrenamtsbörse VG Wissen). Interessenten können aber auch spontan vorsprechen. Die Initiatoren bitten um eine freiwillige Spende, die am Ende einem guten Zweck zugeführt wird. Das Foto zeigt Otto Schreiber als einen der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Reparatur-Cafés. Er setzt gerade zehn Schachuhren instand. (bt) Foto: Bernhard Theis