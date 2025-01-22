ALTENKIRCHEN – „Sei stark und mutig“ – Superintendentin Andrea Aufderheide wird verabschiedet – Marcus Tesch übernimmt Leitung des Kirchenkreises Altenkirchen Altenkirchen – Mit einem festlichen Gottesdienst wird am Sonntag, 23. August, Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide aus ihrem Amt verabschiedet und Pfarrer Marcus Tesch als neuer Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen eingeführt.

Der Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Evangelischen Christuskirche Altenkirchen. Die Feier steht unter dem biblischen Leitwort aus Josua 1,9: „Sei stark und mutig! Fürchte dich nicht und erschrick nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.“

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenkreis zu einem Empfang in die Stadthalle Altenkirchen ein. Dort wird die langjährige Superintendentin gewürdigt und der neue Superintendent offiziell willkommen geheißen. Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Politik, Gesellschaft sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus vielen Jahren kirchlicher Arbeit werden Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch haben.

Abschied nach langjähriger Leitung

Andrea Aufderheide leitete den Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen seit 2009 als Superintendentin. In dieser Zeit prägte sie die Arbeit des Kirchenkreises richtungsweisend und begleitete zahlreiche Entwicklungen in Gemeinden, Einrichtungen und kirchlichen Arbeitsfeldern. Mit Blick auf die Zukunft hat Andrea Aufderheide maßgeblich dazu beigetragen, den Fusionsprozess mit dem Evangelischen Kirchenkreis Wied einzuleiten. „Mir war wichtig, die entscheidenden Weichen für die Zukunft des Kirchenkreises noch selbst zu stellen.“ Weiter erklärt sie: „Ich verabschiede mich mit großer Dankbarkeit. Die vergangenen Jahre waren geprägt von vielen Herausforderungen, vor allem aber von Menschen, die ihre Kirche mit Glauben, Engagement und Herz gestalten. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich, dass mit Marcus Tesch ein erfahrener Kollege die Verantwortung übernimmt, und wünsche ihm für seinen Dienst Gottes reichen Segen“, so Aufderheide anlässlich ihres Ruhestands.

Neuer Superintendent in einer Zeit des Übergangs

Mit Marcus Tesch übernimmt ein erfahrener Gemeindepfarrer die Leitung des Kirchenkreises. Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Wissen wurde von der Kreissynode mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Andrea Aufderheide gewählt.

Der Amtswechsel steht zugleich im Zeichen des Fusionsprozesses: Die Kirchenkreise Altenkirchen und Wied bereiten ihren Zusammenschluss vor, der zum 1. Januar 2028 vollzogen werden soll. Bis dahin gilt es, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, um die kirchliche Handlungsfähigkeit in der Region langfristig zu sichern: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen Menschen in unserem Kirchenkreis diesen Weg zu gestalten und die kommenden Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen“, so Marcus Tesch mit Blick auf seine Amtszeit.

Der Gottesdienst in der Evangelischen Christuskirche Altenkirchen ist öffentlich und Interessierte sind herzlich eingeladen. Termin: Sonntag, 23. August, 14 Uhr – Ort: Evangelische Christuskirche Altenkirchen – Im Anschluss: Empfang in der Stadthalle Altenkirchen