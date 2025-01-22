FLUTERSCHEN-ALTENKIRCHEN – Freundeskreis Altenkirchen – Tarbes besucht die Dordogne

Vom 6. bis 13. September 2026 reist der Freundeskreis Altenkirchen-Tarbes mit 13 Personen zu einer gemeinsamen Begegnungswoche mit dem französischen Partnerschaftsverein Tando65 Tarbes in das Département Dordogne.

Die französischen Gastgeber haben für ihre deutschen Freunde ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Neben gemeinsamen Wanderungen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte des weltberühmten Dordogne-Tals kennen. Geplant sind Besuche malerischer Dörfer und historischer Kleinstädte, von denen mehrere zu den „Schönsten Dörfern Frankreichs“ zählen.

Darüber hinaus bietet die Begegnungswoche Gelegenheit, die Geschichte, Kultur und Lebensweise der Region näher kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen jedoch vor allem der persönliche Austausch und die Pflege der langjährigen deutsch-französischen Partnerschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt sind vier Themenabende, bei denen die deutschen und französischen Teilnehmern in kleinen Gruppengesprächen aktuelle gesellschaftliche Fragen diskutieren. Dabei geht es unter anderem um den Schutz und die Stärkung der Demokratie, die Bedeutung von Vereinen und ehrenamtlichem Engagement, den Einfluss klassischer und sozialer Medien sowie die Rolle der gemeinsamen Geschichte für die deutsch-französische Freundschaft und ein demokratisches Europa. Auch die gegenseitige Wahrnehmung beider Länder wird dabei thematisiert.

Mit der Begegnungswoche setzen beide Partnerschaftsvereine ihre langjährige Zusammenarbeit fort und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und zum europäischen Miteinander.