STADT NEUWIED – Familienkonzert hebt musikalisch ins All ab – Stadt Neuwied und Konzertorchester Koblenz laden am 13. September zur Fantasiereise ins Deichherz ein

Wie klingt eigentlich der Weltraum? Dieser Frage gehen Kinder und ihre Familien am Sonntag, 13. September, gemeinsam mit dem Konzertorchester Koblenz nach. Unter dem Motto „Fantasiereise – Aufbruch ins All“ verwandelt sich das Deichherz, Augustastraße 72, in Neuwied, ab 15 Uhr in eine musikalische Raumstation. Die Stadtverwaltung lädt gemeinsam mit dem Konzertorchester zu einem Familienkonzert ein, das Kinder und ihre Familien auf eine musikalische Reise mitnimmt.

Das Konzert richtet sich an Kinder im Grundschulalter und ihre Familien. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Stattdessen stehen Mitmachen und Mitsingen im Mittelpunkt.Das Publikum begibt sich auf eine Reise durchs Weltall und begegnet dabei bekannten Melodien aus Film und Klassik. Auf dem Programm stehen unter anderem der „Imperial March“ aus Star Wars, Auszüge aus Gustav Holsts Orchestersuite „Die Planeten“ sowie „Völlig losgelöst“. Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit weiteren musikalischen Überraschungen. Kinder können schon vor dem Konzert kreativ werden und ihren ganz persönlichen Außerirdischen malen oder als Maske gestalten. Fotos der Kunstwerke können mit Angabe von Vornamen und Alter bis zum 29. August per E-Mail an marketing@konzertorchesterkoblenz.de gesendet werden. Ausgewählte Einsendungen werden während des Konzerts auf großer Leinwand präsentiert.

Der Eintritt kostet 10 Euro pro Familie. Da die Plätze begrenzt sind, sollten sich Familien vorab mit Angabe der teilnehmenden Personen anmelden. Karten können telefonisch unter 02631/802-228 oder per E-Mail an tmansur@stadt-neuwied.de reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt in bar am Veranstaltungstag. Restkarten sind erhältlich, solange Plätze verfügbar sind. Foto: Rainer Claassen