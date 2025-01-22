NEUWIED – SWN spenden 800 „Erstklassig“-Beutel für eingeschulte Kinder – Alle städtischen Grundschulen in Neuwied und Melsbach nehmen an der Aktion teil

Neuwied – Willkommen im „Abenteuer Schule“. Der erste Schultag ist ein besonderer Moment für Kinder und ihre Eltern. Damit der Schulstart gelingt, unterstützen die Stadtwerke Neuwied (SWN) Neuwieder Familien und spenden 800 „Erstklassig“-Beutel an die neuen Grundschulkinder.

Zu Jahresbeginn haben die SWN alle Grundschulen im Versorgungsgebiet angeschrieben und zur Teilnahme eingeladen. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr alle städtischen Grundschulen in Neuwied und Melsbach dabei sind“, freut sich Michael Noll von den SWN. „Somit bekommt jedes eingeschulte Kind einen Turnbeutel mit Trinkflasche, Brotdose und Handtuch.“

Dabei handhaben die Grundschulen die Verteilung unterschiedlich: Während einige Schulen die Beutel direkt am ersten Schultag aushändigen, verteilen andere die Ausstattung erst im Laufe der ersten Schulwoche. „Deshalb bitten wir um Geduld bei den Eltern, wenn ihre Kinder nicht gleich einen Beutel bekommen haben“, betont Noll. „Nach einer Woche können sie dann bei der jeweiligen Schule nachfragen, ob noch Exemplare verfügbar sind.“

Die SWN planen, die erfolgreiche Spendenaktion auch in den nächsten Jahren fortzusetzen und allen Neuwieder Erstklässlern einen guten Schulstart zu ermöglichen.