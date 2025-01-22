UNNAU – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 293 zwischen Unnau und Zinnhain

Am 08.06.2026 gegen 21:39 Uhr kam es auf der L 295 im Kurvenbereich zwischen den Ortschaften Unnau und Bad Marienberg, Ortsteil Zinnhain zu einem schweren Verkehrsunfall einem beteiligtem PKW und drei Insassen. Einer der Mitfahrer, eine 52-jährige Frau aus Unnau, erlag vor Ort ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer und die weitere Mitfahrerin wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem beiden Insassen die L 294 aus Bad Marienberg, Ortsteil Zinnhain kommend in Fahrtrichtung Unnau. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Vermutlich wurde hierbei die 52-jährige Frau Insassin aus dem PKW geschleudert und darunter eingeklemmt. Die Landstraße 293 war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehrkräfte sowie ein Seelsorger im Einsatz. Quelle: Polizei