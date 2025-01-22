HACHENBURG – Villa Musica präsentiert – Eine Italienische Nacht mit Marc Bouchkov

Traumhaft schöne Streicherwerke von Puccini, Boccherini und Paganini verbinden sich zu einer Sommernacht der ­italienischen Melodien. Star des Abends ist der russisch-belgische Geiger Marc Bouchkov, 35 Jahre jung und schon Solist auf allen großen Podien der Welt. Er war Preisträger beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel und lehrt als Professor in Essen, Lüttich und Kronberg. Mit der Landesstiftung Villa Musica ist er seit seiner Studienzeit eng verbunden. Es begleiten ihn vier fantastische junge Streicher aus Italien, Deutschland, Polen und Korea: die Geigerin Giulia Rimonda, der Bratschist Konrad Jacobshagen und die Cellistinnen Oliwia Meister und Seungyeon Baik. Ein Traum von Venedig, Mailand und Florenz am Sonntag, 28. Juni um 19 Uhr in der Hachenburger Schlosskirche. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro zzgl. Gebühren bei ticket-regional.de und villamusica.de, hähnelsche Buchhandlung und Kartenbüro der Villa Musica: 06131 / 9 25 18 00. Veranstalter ist Villa Musica in Zusammenarbeit mit der Hachenburger KulturZeit und mit freundlicher Unterstützung der ev. Kirchengemeinde Hachenburg. Foto: Peter Adamik