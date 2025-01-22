RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-pfälzische Feuerwehren präsentieren sich auf der Weltleitmesse Interschutz – Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz zieht positive Bilanz der Interschutz 2026 in Hannover

Mit zahlreichen Fachgesprächen, innovativen Einblicken in die Feuerwehr-Ausbildung und wichtigen Impulsen für die Zukunft des Bevölkerungsschutzes hat sich der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz (LFV RLP) auf der Interschutz 2026 in Hannover präsentiert. Die weltweit führende Fachmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit bot erneut eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen Einsatzkräften, Verbänden, Politik und Industrie.

Am Gemeinschaftsstand des Deutschen Feuerwehrverbandes war auch der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz vertreten. Besucherinnen und Besucher konnten sich dort über aktuelle Entwicklungen im Feuerwehrwesen informieren und moderne Ausbildungs- und Einsatzkonzepte kennenlernen. Besonderes Interesse weckten innovative Ausbildungsformen, darunter die Nutzung von Simulatoren zur realitätsnahen Vorbereitung auf Einsatzlagen. Ebenfalls auf großes Interesse stieß das Infomobil Bevölkerungsschutz der Kampagne „Bleib bereit“, das die Themen Selbsthilfe, Krisenvorsorge und Bevölkerungsschutz anschaulich für die Besucherinnen und Besucher erlebbar machte.

„Die Interschutz zeigt eindrucksvoll, wie sich das Feuerwehrwesen weiterentwickelt und gleichzeitig seine starke ehrenamtliche Basis bewahrt. Der persönliche Austausch mit Feuerwehrangehörigen aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus ist für unsere Arbeit von großer Bedeutung“, betont Präsident Frank Hachemer.

Auch auf Bundesebene war Rheinland-Pfalz sichtbar vertreten: Der Landespressesprecher des LFV RLP, Benedikt Wolter, bringt sich als neu gewählter Leiter des neu gegründeten Fachbereichs Kommunikation des Deutschen Feuerwehrverbandes künftig in die bundesweite Facharbeit ein. Mit seiner Wahl wird die Perspektive der rheinland-pfälzischen Feuerwehren künftig auch auf Bundesebene in Fragen der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung eingebracht.

Ein weiterer Höhepunkt der Messe war der offizielle Start eines neuen Notdachprojekts in Kooperation mit der Provinzial Versicherung. Künftig werden 24 spezielle Notdächer in den Landkreisen und kreisfreien Städten des nördlichen Rheinland-Pfalz vorgehalten. Sie ermöglichen es, beschädigte Dächer nach Bränden oder Extremwetterereignissen schnell und wirksam zu sichern. Dadurch können Folgeschäden durch Regen und Wind reduziert und betroffene Bürgerinnen und Bürger unmittelbar unterstützt werden. Der Projektstart erfolgte auf der Interschutz im Beisein von Vizepräsident Peter Gerhards sowie der Provinzial-Vorständin Sabine Krummenerl.

„Mit dem Notdachprojekt schaffen wir einen konkreten Mehrwert für die Menschen vor Ort und stärken gleichzeitig die Möglichkeiten unserer Feuerwehren, Betroffene nach Schadensereignissen schnell zu unterstützen. Das ist moderner Bevölkerungsschutz in der Praxis“, erklärt Peter Gerhards.

Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz zieht insgesamt ein positives Fazit der Interschutz 2026. Die Messe habe gezeigt, dass die Herausforderungen für Feuerwehren und Bevölkerungsschutz zwar wachsen, zugleich aber innovative Lösungen, starke Partnerschaften und ein hohes ehrenamtliches Engagement die Grundlage für eine sichere Zukunft bilden.