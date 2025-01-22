UNKEL – Weihnachtsbaum-Sammelaktion des Junggesellenverein Unkel 1775 e.V.

Der Junggesellenverein Unkel 1775 e.V. führt am Samstag, den 24. Januar 2026, ab 10:00 Uhr eine Weihnachtsbaum-Sammelaktion durch. Mitglieder des Vereins gehen an diesem Tag durch das Stadtgebiet Unkel und sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume der Bürgerinnen und Bürger.

Im Rahmen dieser Aktion werden Spenden für einen guten Zweck in Unkel gesammelt.

Die Tannenbäume werden zentral auf dem Parkplatz an der Grundschule Unkel gesammelt und anschließend von einem Entsorgungsunternehmen fachgerecht abtransportiert.

250-jähriges Vereinsjubiläum mit großer Spendenaktion

Anlässlich des Jubiläums im Jahr 2025 bildet die Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2026 einen runden Abschluss der Spendenaktion. Die gesammelten Spenden kommen der Erneuerung eines Spielgeräts auf einem der zahlreichen Unkeler Spielplätze zugute. Eine Abstimmung mit der Stadt erfolgt hierzu Anfang des Jahres.