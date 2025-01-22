STRASSENHAUS – Einbruch in ein Wohnhaus in Straßenhaus – Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen 25. und 28. Dezember 2025 kam es in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Einer oder mehrere Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu Fahrzeugen und dessen Insassen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei