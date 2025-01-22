LINZ – Verkehrsunfall in Folge Fahrunsicherheit in Linz am Rhein

Mittwochmittag, 24. Dezember 2025 erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein mehrere Meldungen über einen PKW mit unsicherer Fahrweise, der kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung in der Martinusstraße festgestellt werden konnte. Das Fahrzeug war dort mit einem Grundstückszaun verunfallt. Die Beamten leiteten gegen den 69-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren ein. Gegenstand der Ermittlungen wird die Unfallursache, sowie insbesondere eine mögliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers sein. Der Führerschein aus der Verbandsgemeinde Linz wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle Polizei