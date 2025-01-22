UNKEL – „Mit Rosen zum Muttertag – Nicole Hahn startet in Unkel in den Verbandsgemeinde-Bürgermeister-Wahlkampf“.

Mit einem Infostand am Vorteil-Center in Unkel ist Nicole Hahn am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 13 Uhr in den Wahlkampf um das Amt der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unkel gestartet. Gemeinsam mit ihrem Wahlkampf-Team sowie weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern aus der SPD Unkel verteilte sie anlässlich des Muttertags Rosen.

Unendlich viele Rosen – und doch noch immer nicht genug für all die Frauen, die sie verdient haben: Mit dieser Geste setzte Nicole Hahn gemeinsam mit ihrem Team ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung und kam zugleich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Der Infostand machte deutlich, wofür ihre Kandidatur steht: für Bürgernähe, persönliche Präsenz und direkten Austausch ebenso wie für fachliche Erfahrung, kommunalpolitisches Engagement und einen klaren Blick für die Zukunft der Verbandsgemeinde Unkel.

Nicole Hahn erklärte dazu: „Mütter sind eine unverzichtbare Stütze unserer Gesellschaft. Sie leisten jeden Tag Enormes – in den Familien, im Beruf und oft noch weit darüber hinaus. Der heutige Tag und der Muttertag morgen sind eine schöne Gelegenheit, diesen wertvollen Beitrag sichtbar zu würdigen und einfach einmal Danke zu sagen.“

Nicole Hahn, selbst Mutter von zwei Kindern, freute sich über die positive Resonanz vor Ort. Gemeinsam mit ihrem Team will sie in den kommenden Monaten weiter das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Dazu besteht bereits am 16. Mai beim Roten Frühstück und der Pflanz-Aktion der Unkeler SPD sowie am 23. Mai beim Ehrentag, dem neuen Mitmachtag anlässlich des Geburtstags des Grundgesetzes, in Unkel auf dem Willy-Brandt-Platz erneut Gelegenheit. Foto: Florian Augst