HASSLOCH – Städtepartnerschaft mit Viroflay – Arbeitskreis Haßloch plant Aktivitäten für das Jubiläumsjahr 2026

Der Arbeitskreis Viroflay lädt alle Bürgerinnen, Bürger und Freunde der Städtepartnerschaft zur nächsten öffentlichen Sitzung ein. Das Treffen findet am Dienstag, den 26. Mai 2026, um 18:00 Uhr im Rathaus Haßloch (Raum Viroflay, Raum 124) statt. Im Fokus stehen die Planungen für das anstehende 65-jährige Partnerschaftsjubiläum sowie kommende Begegnungen zwischen den beiden Gemeinden.

Ein zentraler Punkt ist die Organisation der Bürgerreise zum Stadtfest in Viroflay am 20. und 21. Juni 2026. Zudem berät das Gremium über den aktuellen Stand des Schüler- und Jugendaustausches sowie über geplante Treffen von Vereinen und Gruppen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen und eigene Ideen einzubringen. Eine vorherige Anmeldung bei Verhinderung der regelmäßigen Mitglieder wird erbeten.

Über den Arbeitskreis Viroflay: Der Arbeitskreis pflegt die seit 1961 bestehende Partnerschaft zwischen der pfälzischen Gemeinde Haßloch und der französischen Stadt Viroflay. Er fördert den kulturellen, sportlichen und zwischenmenschlichen Austausch beider Kommunen.