BAD HÖNNINGEN – Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt mit Joachim Ringelnatz Echt verboten in Bad Hönningen

BAD HÖNNINGEN – 25. Westerwälder Literaturtage – Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt mit Joachim Ringelnatz Echt verboten am 29. Mai 2026, ab 19:00 Uhr, in der Evangelischen öffentlichen Bücherei Bad Hönningen, in der Hauptstraße 52, in 53557 Bad Hönningen

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage widmen sich der Schauspieler Achim Amme und der Akkordeonist Ulrich Kodjo Wendt dem Werk von Joachim Ringelnatz – einem Klassiker der deutschen Literatur, den viele kennen, aber nur wenige wirklich lesen. Am 29. Mai werden die beiden Künstler ab 19:00 Uhr in der Evangelischen öffentlichen Bücherei in Bad Hönningen gemeinsam auf der Bühne stehen.

Ringelnatz wird bis heute häufig auf seine humorvollen und skurrilen Texte reduziert und als Spaßmacher oder „Ulknudel“ wahrgenommen. Doch hinter den bekannten Versen verbirgt sich weit mehr: ein sensibler, melancholischer und sprachgewaltiger Dichter mit feinem Blick auf die Menschen und ihre Abgründe. Mit literarischen Texten, musikalischen Interpretationen und neuen Perspektiven legen Achim Amme und Ulrich Kodjo Wendt den Blick auf den unterschätzten Autor frei. Sie zeigen Ringelnatz jenseits gängiger Klischees und machen die verborgenen Seiten seines Wesens auf eindrucksvolle Weise erlebbar.

Die Veranstaltung verspricht einen abwechslungsreichen Abend voller Poesie, Musik und überraschender Entdeckungen – und lädt dazu ein, Joachim Ringelnatz neu zu lesen und neu zu hören.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional oder ww-events Tickets Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.

Achim Amme (*1949 in Celle) ist Autor, Schauspieler und Musiker. Nach Abitur und USA-Aufenthalt absolvierte er die Max-Reinhardt-Schule in Berlin und arbeitete mit George Tabori. Seit 1977 freier Autor (u.a. SZ) und Schauspieler für Theater, Film und TV. Seit 1985 literarisch-musikalisches Kabarett, später Musikstudium in Hamburg. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Ringelnatz-Preis.

Ulrich Kodja Wendt, 1962 geb. in Hamburg. Arbeit als Musiker, Komponist, Filmkritiker und freier Autor, u.a. für Cinema, WOZ (Zürich), taz (Berlin), Film und Fernsehen. Seit 1995 dramaturgische und musikalische Mitarbeit bei div. Film- und Theaterproduktionen (u.a. WÜSTE Film, Fatih Akin, Deutsches Schauspielhaus u. Thalia Theater, Hamburg). Preise und internationale Tourneen.