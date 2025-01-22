Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach

von

SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in der „Henry-Hütte“ Seelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Hänchesberg“
  2. Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Selzenthal“
  3. Verwendung des Dorfbudgets
  4. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  5. Einwohnerfragestunde
  6. Verschiedenes

Anke Klein

Ortsbürgermeisterin

 

Beitrag teilen