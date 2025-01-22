SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach
SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in der „Henry-Hütte“ Seelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Hänchesberg“
- Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Selzenthal“
- Verwendung des Dorfbudgets
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
- Verschiedenes
Anke Klein
Ortsbürgermeisterin