SEELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Seelbach

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet in der „Henry-Hütte“ Seelbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Hänchesberg“ Auftragsvergabe – Wegebaumaßnahme „Selzenthal“ Verwendung des Dorfbudgets Informationen der Ortsbürgermeisterin Einwohnerfragestunde Verschiedenes

Anke Klein

Ortsbürgermeisterin