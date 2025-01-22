REGION – Radwandertag WIEDer ins TAL am Sonntag, 17. Mai ab Seifen – 48 Kilometer autofrei durchs Wiedtal – „WIEDer ins TAL“ lädt zum Radwandertag ein

Am Sonntag, den 17. Mai 2026, verwandelt sich das Wiedtal wieder in eine der längsten autofreien Erlebnisstrecken der Region: Beim Radwandertag „WIEDer ins TAL“ werden die Landesstraßen L 255 und L 269 auf rund 48 Kilometern zwischen Neuwied-Niederbieber und Seifen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Von 10 bis 17 Uhr gehört die Strecke ganz den Radfahrenden, Inlineskatern und Fußgängern.

Die Veranstaltung richtet sich besonders an Familien, Gruppen und Freizeitsportler jeden Alters. Der Radwandertag WIEDer ins Tal ist ein echtes Highlight für Familien mit Kindern und mittlerweile ein fester Bestandteil im Freizeit- und Tourismuskalender der gesamten Region. Die komplett autofreie Strecke sorgt für eine sichere Umgebung, in der sich auch die jüngsten Teilnehmer unbeschwert bewegen können – ob auf dem Fahrrad, mit dem Laufrad oder zu Fuß.

Entlang der Route warten wieder spannende und kinderfreundliche Angebote auf ihre Gäste: Spiel- und Mitmachaktionen, bunte Kinderprogramme sowie musikalische Unterhaltung sorgen für Spaß und Abwechslung.

Zahlreiche Vereine versorgen die Freizeitaktiven mit Getränken, regionalen Speisen sowie Kaffee- und Kuchen und Waffeln. Der Eisautomat in Burglahr ist dabei eine besonders beliebte und willkommene Erfrischungsstation.

Und dies erwartet Sie im Bereich der VG Altenkirchen-Flammersfeld:

Seifen: Um 10:00 Uhr fällt der Startschuss für den Raderlebnissonntag in der Ortsmitte von Seifen durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, Bürgermeister Sven Schür, Verbandsgemeinde Puderbach. Die Ortsbürgermeister der Gemeinde Seifen und Döttesfeld, Torsten Walterschen und Michael Schmid heißen alle Radbegeisterten willkommen. Für das leibliche Wohl und die Kinderbelustigung sorgt die Dorfgemeinschaft Seifen nach dem Motto: Willkommen bei Freunden. Die ffünfköpfige Liveband „Drop In“ sorgt für die musikalische Unterhaltung mit Rock und Pop Cover. Die Gaststätte „Bikers Canyon“ mit schönem Biergarten freut sich auf Ihren Besuch.

Burglahr: Die Karnevalsgesellschaft „Burggraf `48 e. V.“ bietet auf dem Dorfplatz (gegenüber Wiedtalstraße 1) leckere Speisen und erfrischende gekühlte Getränke an, wie auch ein umfangreiches Freizeitangebot für Kinder: Eine große Torwand zum Fußballkicken und eine riesen Hüpfburg für die Kinder sowie weitere Stationen zur Kinderbelustigung laden zum Zwischenstopp und Pausemachen ein. Aber auch wer nicht mitradelt, ist herzlich willkommen sich hier zu treffen und einen angenehmen Sonntag zu verbringen. Hier stört kein Autolärm oder Autoverkehr. Nachmittags gibt es wunderbar duftende Waffeln und Kaffee. Der Eisautomat sorgt für willkommene, süße Erfrischungen! Neue Toilettenanlagen sind vorhanden.

Peterslahr: Die Dorfgemeinschaft Peterslahr e.V. erwartet Sie vor dem Tunnel in Peterslahr. Der ehemalige Eisenbahntunnel ist nach aufwändiger Restaurierung ein echtes Highlight der Strecke. Wo früher die Dampflock durchfuhr, ist heute ein beleuchteter Fahrradweg, der Eisenbahngeschichte hautnah erleben lässt. Die idyllischen Wied-Auen vor dem Tunnel laden zu einer Pause in landschaftlich besonders reizender Lage ein. Ausreichend Sitzgruppen mit Tischen sind vorhanden. Hier wird für das leibliche Wohl gesorgt: Grillwürstchen und kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen laden herzlich zum ein bisschen länger Bleiben ein. Für die Kinder ist die Kinderbelustigung jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. Hier toben die Kleinsten in den Wiesen nach Herzenslust. Besonders die Rollbahn sorgt für Kinder und Erwachsene für einen riesen Spaß. Für Liebhaber alter Traktoren gibt es am Eingang zum Tunnel eine kleine Museums-Ausstellung. Hier darf man sich über die alten, teils historischen Traktoren, gerne mit anderen austauschen und über die Motoren und Maschinen nach Herzenslust fachsimpeln. Die Ausstellung bietet nicht nur einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Landtechnik, sondern auch die Möglichkeit, echte Klassiker aus nächster Nähe zu bestaunen. Mancher der ausgestellten Traktoren erzählt seine ganz eigene Geschichte – von harter Feldarbeit bis hin zu liebevoller Restaurierung.

Toiletten sind vorhanden.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz und gewährleisten einen sicheren Verlauf. Die überörtlichen Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Für Sicherheit und Komfort ist ebenfalls gesorgt: Servicestationen entlang der Route helfen bei kleineren Pannen und bieten Zubehör für unterwegs an. Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr begleiten die Veranstaltung und gewährleisten einen reibungslosen Ablauf. Die Regio-Linien verkehren an diesem Tag nicht.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm sind online unter www.wieder-ins-tal.de verfügbar. Foto Veranstaltung: Andreas Pacek – Foto Präsentation: Vanessa Schmid, Touristik-Verband Wiedtal e.V.