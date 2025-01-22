STADT NEUWIED – Neuwied würdigt das Ehrenamt im Sport – Neue Kategorie bei der Sportlerehrung im „Deichherz“

Erstmals hat die Stadt Neuwied bei ihrer Sportlerehrung ehrenamtliches Engagement als eigene Kategorie ausgezeichnet. Damit rückte die Feier in der neuen Veranstaltungshalle „Deichherz“ auch diejenigen in den Mittelpunkt, die den Sportbetrieb in Vereinen – oft schon seit vielen Jahren – im Hintergrund mittragen. Auch den ehrenamtlichen Einsatz für mehr Inklusion im Sport würdigte der Neuwieder Stadtvorstand besonders.

Oberbürgermeister Jan Einig betonte die große Bedeutung des persönlichen Einsatzes für das gesellschaftliche Leben in der Deichstadt: „Der Sport in Neuwied lebt davon, dass viele Sportbegeisterte Verantwortung übernehmen – oft ganz selbstverständlich und ohne großes Aufheben darum zu machen. Gerade deshalb ist es mir wichtig, sie heute besonders in den Blick zu nehmen“. Die neue Ehrung verband die Stadt bewusst mit dem Thema Inklusion im Sport. „Dass Sport für alle da sein soll, ist schnell gesagt. Aber damit es wirklich gelingt, braucht es Menschen, die sich darum kümmern“, erklärte Einig weiter. Dieses Engagement verdiene besondere Sichtbarkeit und Anerkennung. Die Ehrung, zu der rund 400 Menschen ins „Deichherz“ kamen, machte deutlich, wie wichtig Menschen sind, die organisieren, begleiten, Neues anstoßen und Verantwortung übernehmen. Sie prägen so das sportliche Leben in Neuwied weit über einzelne Wettkämpfe hinaus und entwickeln es zukunftsfähig weiter. Fotos: Joerg Niebergall

Für ihr ehrenamtliches Wirken wurden ausgezeichnet: Benjamin Barkow (Judo-Club Neuwied) – Tim Benning (Judo-Club Neuwied) – Hagen Görnert (Schützengilde Feldkirchen) – Herbert Groß (VfL Neuwied) – Philipp Heib (EHC „Die Bären“ 2016 Neuwied) – Michael Neuhäuser (Gehörlosen-Sportverein Neuwied) – Isabell Neitzert (Dance & Sports Neuwied) – Miriam Rohr (Gehörlosen-Sportverein Neuwied) – Bastian Schulze (VfL Oberbieber) – Dietrich Schönke (Christlicher Sportverein Neuwied) – Bettina Stein (Gehörlosen-Sportverein Neuwied) – Angelique Watzlawik (FV Engers 07) – Daniel Ürz (VfB Neuwied) – Ludmilla Zimmer (Fun on Ice Neuwied)