UNKEL – Familienflohmarkt im Bürgerpark Unkel

Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren veranstaltet der Verein Gemeinsam für Vielfalt e. V. am 6. Juni 2026 den dritten Familienflohmarkt im Bürgerpark Unkel (ehem. Freibad, Linzer Str. 25). Der Markt richtet sich an private Verkäufer und Käufer und findet wieder parallel zum Regenbogen-Kinderfest von 13 bis 17 Uhr statt. Die Standgebühr für 3m Standlänge beträgt 10 € plus eine Kuchenspende für das Kinderfest oder 20 € (ohne Kuchenspende). Die Anmeldung für Verkäufer ist bis zum 3. Juni per E-Mail an vanessa-buslei@web.de oder per WhatsApp unter 01520-2136368 möglich. Weitere Informationen unter https://gfv-unkel.de/event/flohmarkt26/.