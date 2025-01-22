ALTENKIRCHEN – Neuer Bürgerbeauftragter des Landes – Antrittsbesuch im Kreishaus

Altenkirchen. Der neue Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Martin Haller (Foto, rechts), war zu Gast im Altenkirchener Kreishaus. Im Rahmen seiner Sprechstunde für Bürgeranliegen nutzte er den Aufenthalt zu einem „Antrittsbesuch“ bei Landrat Dr. Peter Enders. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit im rheinland-pfälzischen Landtag. Haller trat Ende April sein Amt als Bürgerbeauftragter und Beauftragter für die Landespolizei an. Er folgt auf Barbara Schleicher-Rothmund, die das Amt acht Jahre lang ausgeübt hat.

Enders und Haller unterstrichen im Gespräch die Bedeutung des Bürgerbeauftragten und des Beauftragten für die Landespolizei als ein zentrales Bindeglied zwischen Gesellschaft und Staat. Insbesondere in einer Zeit, in der Vertrauen in staatliches Handeln nicht immer selbstverständlich sei, komme dem Amt eine zunehmende Bedeutung für die Stabilität der Demokratie zu. Foto: A. Schultheis/Kreisverwaltung