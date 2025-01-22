KREIS ALTENKIRCHEN – Rund 1.410 Bau-Beschäftigte arbeiten in 134 Betrieben – Dickere Lohntüte: Bauarbeiter im Kreis Altenkirchen sollen „Lohn-Check“ machen

Dickere Lohntüte für Bauarbeiter: Wer im Kreis Altenkirchen auf dem Bau arbeitet, soll einen genauen Blick auf seine aktuelle Lohnabrechnung werfen. Das rät die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). „Der Lohn-Check lohnt sich. Denn der Tariflohn für Fachkräfte ist im April um knapp 1 Euro pro Stunde gestiegen. Das ist ein Plus von 3,9 Prozent. Damit müssen vom Beton- und Straßenbauer über den Maurer und Kranführer bis zur Bürokraft ab jetzt bei jedem, der einen Vollzeitjob hat, knapp 168 Euro pro Monat mehr auf dem Lohnkonto sein“, sagt Dirk Wiechert von der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach. Der aktuelle Stundenlohn für eine Fachkraft liege nun bei 26,05 Euro. Insgesamt arbeiten im Landkreis Altenkirchen nach Angaben der IG BAU rund 1.410 Beschäftigte in 134 Baubetrieben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.