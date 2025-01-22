ALTENKIRCHEN – Sinfonisches Blasorchester Altenkirchen präsentiert anspruchsvolles Konzertprogramm

Der Kreismusikverband Altenkirchen lädt auch in diesem Jahr wieder zu den Konzerten des Sinfonischen Blasorchesters (SBO) ein. Das SBO ist ein Projektorchester, in dem Musikerinnen und Musiker aus den Mitgliedsvereinen des Kreismusikverbandes Altenkirchen gemeinsam musizieren. In intensiven Probenwochenenden erarbeitet das Ensemble unter der Leitung von Kreisdirigentin Nadine Reuber ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Konzertprogramm.

Das Publikum darf sich auf ein vielseitiges musikalisches Erlebnis freuen. Besonders im Mittelpunkt steht die sinfonische Dichtung „70 Jahre Grundgesetz – Eine deutsche Geschichte“ von Guido Rennert. Das Werk zeichnet eindrucksvoll die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach – von den Nachkriegsjahren über die Wiedervereinigung bis hin zum heutigen Europa. Mit eindringlichen Klangbildern erinnert die Komposition daran, dass Frieden, Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind.

Das Konzert in Altenkirchen findet statt am Freitag, 19. Juni, um 19:30 Uhr in der Christuskirche Altenkirchen.

Karten für das Konzert in Altenkirchen sind im Vorverkauf für 12 Euro bei den Musikerinnen und Musikern, den Vorstandsmitgliedern des Kreismusikverbandes sowie bei der Sparkasse in Altenkirchen erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro.

Ein weiteres Konzert wird am Samstag, 20. Juni, um 19:00 Uhr in der Kulturstätte Morsbach aufgeführt. Dieses Konzert findet als Benefizkonzert zugunsten der Musikschule Morsbach statt, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Der Kreismusikverband Altenkirchen und das Sinfonische Blasorchester freuen sich auf zahlreiche Besucher.