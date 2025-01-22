STADT NEUWIED – Neuwied läutet die Schlemmertreff-Saison ein – Neues Konzept: Jeder Termin mit zur Jahreszeit passendem Thema – Auftakt am 28. Mai

Veranstaltungen müssen nicht immer wahnsinnig groß und spektakulär sein, um Menschen zu begeistern und über viele Jahre hinweg erfolgreich zu sein. Manchmal ist es gerade die entspannte und beinahe familiäre Atmosphäre, die ein Event zu etwas Besonderem macht. Genau das gilt auch für den Neuwieder Schlemmertreff, der Jahr für Jahr im Sommerhalbjahr dazu einlädt, einmal im Monat in der Innenstadt zusammenzukommen und in entspanntem Ambiente kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Getränke zu genießen. Obwohl die Veranstaltung gut angenommen wird, arbeitet das Neuwieder Amt für Stadtmarketing stets daran, die eigenen Formate noch besser zu machen. Deshalb hat das Orga-Team um Melina Manns für die diesjährigen Schlemmertreffs ein neues Konzept erarbeitet. Die größte Neuerung: Jeder Veranstaltungstag erhält ein eigenes, zur Jahreszeit passendes Thema.

Was ist neu und was bleibt beim Alten?

Auch in diesem Jahr wird der Schlemmertreff an fünf Terminen – immer donnerstags zwischen 16 und 20 Uhr – den neugestalteten Marktplatz bevölkern. Bei schönen Wetterbedingungen können die Öffnungszeiten um eine weitere Stunde nach hinten verlängert werden. „Der Umzug aus der Pfarrstraße unter die Baumallee auf unserem Marktplatz hat sich wirklich bezahlt gemacht“, freut sich Melina Manns. „Hier bieten sich uns ganz andere Platzmöglichkeiten, ein ansprechenderes Ambiente und eine noch höhere Aufenthaltsqualität als vor dem historischen Rathaus.“

An den Veranstaltungstagen soll sich alles um das jeweilige Tagesthema drehen: Das trifft sowohl auf die Speisen und Getränke an den Gastroständen als auch auf die angebotenen Waren an den reinen Verkaufsständen zu. Auch die Dekoration des Platzes und das in den Abendstunden geplante musikalische Rahmenprogramm sind auf das jeweilige Tagesthema abgestimmt und erzeugen eine harmonische Gesamtatmosphäre.

Fünf Themen, fünf Nachmittage, ein Schlemmertreff

Für die fünf Termine ist jeweils schon ein zur Jahreszeit passendes Tagesthema gefunden worden. Die Auftaktveranstaltung am 28. Mai steht unter dem Motto „Frühling & Leichtigkeit“ – und wird von Klaus Mäurer mit entspannten Gitarrenklängen stimmungsvoll untermalt. Am 18. Juni lädt der Schlemmertreff auf dem Marktplatz zum „Weinfest ein“, einen Monat später dreht sich am 16. Juli alles um Speisen und Produkte „Aus der Heimat“. Im Spätsommer ist am 20. August „Grill & Chill“ angesagt, der Abschluss der diesjährige Schlemmertreff-Saison am 17. September steht unter dem Motto „Oktoberfest-Stimmung“. „Wir hoffen, dass wir eine vielfältige und für alle Schlemmertreff-Fans ansprechende Themenauswahl getroffen haben und viele alte Bekannte aber auch neue Gesichter bei unserer Veranstaltungsreihe begrüßen dürfen“, erklärt Manns.

Aufruf an alle Standbetreiber

Die erfolgreiche Umsetzung des neuen Veranstaltungskonzepts steht und fällt damit, dass sich die Standbetreiber mit eigenen Ideen einbringen und ihr Angebot passend zu den jeweiligen saisonalen Themen gestalten. Deshalb hofft das Neuwieder Stadtmarketing-Team darauf, möglichst viele Akteure für ihre innovative Idee zu gewinnen und den Schlemmertreff für alle Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr noch besonderer machen zu können. Interessenten für die Gastro- und Verkaufsstände können ihre eigenen Ideen und Konzepte über ein Bewerbungsformular beim Amt für Stadtmarketing einreichen. Das entsprechende pdf-Dokument kann unter www.neuwied.de/schlemmertreff heruntergeladen und ausgefüllt per E-Mail an mmanns@neuwied.de gesendet werden. Für Nachfragen steht Melina Manns auch telefonisch unter 02631/802 164 zur Verfügung. Foto: Melina Manns