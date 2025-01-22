RENGSDORF – Bitcoin verstehen bei Tee und Keksen

Der Kurs „Bitcoin genießen“ lädt vom 11. bis 25. Juni 2026 jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr in die Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach ein. In entspannter Atmosphäre mit Tee und Keksen vermittelt das dreiteilige Seminar anschaulich die Grundlagen von Bitcoin.

Im Mittelpunkt stehen die technischen und praktischen Funktionsweisen des Bitcoin-Systems – von den Grundlagen des Netzwerks über Wallets und Kryptographie bis hin zu echten Transaktionen und dem Lightning-Netzwerk. Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, sich ein eigenes Urteil über Bitcoin zu bilden. Politische oder soziale Aspekte sowie Anlage- oder Finanzberatung sind ausdrücklich nicht Bestandteil des Seminars.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dozent Dieter Humann, ehemaliger IT-Referent und Projektmanager der Deutschen Telekom AG, führt praxisnah und verständlich durch die drei Seminarabende. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.kvhs-neuwied.de/R109-26-1 oder 02634 61113.