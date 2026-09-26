Unfall in Leuzbach: 15-jähriger Rollerfahrer flüchtet und lässt verletzte Mitfahrerin zurück

Altenkirchen-Leuzbach. Nach einem Verkehrsunfall in der Wiedstraße in Leuzbach ist ein 15-jähriger Motorrollerfahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Seine ebenfalls 15 Jahre alte Mitfahrerin ließ er verletzt zurück. Die Jugendliche musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag (26. Oktober 2026) gegen 13.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Jugendliche mit seinem Motorroller von einer Bushaltebucht auf die Wiedstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das von einer 65-jährigen Frau gesteuert wurde und in derselben Richtung unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte der Rollerfahrer. Seine 15-jährige Mitfahrerin wurde dabei verletzt. Anschließend entfernte sich der Jugendliche mit seinem Motorroller von der Unfallstelle, während die Verletzte zurückblieb.

Polizei trifft Jugendlichen zu Hause an

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den 15-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Dabei stellte sich heraus, dass auch er bei dem Unfall Verletzungen erlitten hatte.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Gegen den Jugendlichen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Pressemitteilung vom 27. Oktober 2026.