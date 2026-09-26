Unfall bei Birken-Honigsessen: Auto erfasst 83-Jährigen und Kuh – Helfer schwer verletzt

Birken-Honigsessen. Beim Zurücktreiben einer entlaufenen Kuhherde ist am Dienstagnachmittag (27. Oktober 2026) ein 83-jähriger Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 71 zwischen der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und Birken-Honigsessen.

Nach Angaben der Polizei war eine Herde Kühe von einer Weide an der K 71 entkommen. Der Tierhalter versuchte gemeinsam mit mehreren Helfern, die Tiere über die Straße zurück auf die Weide zu treiben.

Dabei kam es zu dem folgenschweren Unfall: Ein aus Richtung Stockshöhe kommender Skoda Yeti erfasste sowohl einen 83 Jahre alten Helfer als auch eine Kuh.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 78-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Polizei stellt Unfallfahrzeug sicher

An dem Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt. Die Maßnahme dient der weiteren Untersuchung der Unfallursache.

Welche Umstände genau zu dem Zusammenstoß führten, geht aus der bisherigen Polizeimeldung nicht hervor. Auch zum Zustand der erfassten Kuh machte die Polizei keine Angaben.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Pressemitteilung vom 27. Oktober 2026.