Fußgänger bei Verkehrsunfall in Altenkirchen verletzt

Altenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall in der August-Horch-Straße in Altenkirchen ist am Montagvormittag (26. Oktober 2026) ein 57-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst und stürzte.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 56-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr von einem Parkplatz auf die August-Horch-Straße einfahren. Zur gleichen Zeit überquerte der Fußgänger die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 57-Jährigen.

Der Fußgänger stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand laut Polizei kein Sachschaden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Pressemitteilung vom 27. Oktober 2026.