Unbekannte zerkratzen mehrere Baumaschinen in Altenkirchen

Altenkirchen. In der Wilhelmstraße in Altenkirchen haben bislang unbekannte Täter mehrere abgestellte Baumaschinen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Maschinen zerkratzt.

Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen Freitag, 23. Oktober 2026, 17 Uhr, und Montag, 26. Oktober, 7 Uhr. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, steht bislang nicht fest.

Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Wilhelmstraße gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681 946-0 entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Pressemitteilung vom 27. Oktober 2026.