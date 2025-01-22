THALHAUSEN – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Thalhausen

Am 31.03.2026 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich in der Mittelstraße in Thalhausen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückseinfahrt und eine angrenzende Hecke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne den Schaden zu melden. Etwaige Zeugen werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden. Quelle: Polizei