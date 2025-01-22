ALTENKIRCHEN – Capoeira-Schnupperworkshop

Eintauchen in Musik, Bewegung, Kultur. Mit diesem neuen vierstündigen Schnupperangebot führt das Haus Felsenkeller in die Welt dieser faszinierenden Kampfkunst ein. In diesem Rundumkonzept bekommt man in kurzer Zeit einen Einblick in jeden Bereich, der Capoeira ausmacht. Zuerst wird viel Wissenswertes über die Wurzeln und Philosophie von Capoeira vermittelt. Dann kommt natürlich das Körperliche nicht zu kurz und es werden in einer Bewegungseinheit die ersten Grundtechniken erlernt. Außerdem taucht man in die Musik ein, indem die typischen Instrumente kennengelernt und ausprobiert werden können. So werden alle Elemente erlebt und erfahren und in den ersten Liedern erspürt, ob diese Kampfkunst etwas für einen ist.

Der Kurs ist für alle Neugierigen gedacht, Jung wie Alt, mit oder ohne Vorerfahrung. Freude an Bewegung und Offenheit für Neues sind alles, was mitgebracht werden kann. Instrumente und Ausstattung werden bereitgestellt. Trainiert wird am Samstag, 18.04.2026, von 14 bis 18 Uhr. Mit einer Gebühr von 85 € kann an diesem Angebot teilgenommen werden. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.