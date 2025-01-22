ALTENKIRCHEN – Kennzeichendiebstahl in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Freitag, 27.03.2026, und Montag, 30.03.2026, kam es in Altenkirchen, in der Heimstraße, zu einem Kennzeichendiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten Unbekannte von einem Fiat beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Limburg-Weilburg (LM-). Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei