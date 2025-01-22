BETTGENHAUSEN-SEELBACH – Landfrauen besuchen die Wiedtalhöfe

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen besuchen am 06.05.2026 die Wiedtalhöfe Bay in Bettgenhausen-Seelbach. Der familiengeführte Betrieb beschäftigt sich mit Milchschaf- und Mutterkuhhaltung, dem Anbau von Kartoffeln, Getreidearten und Sonderkulturen und der Direktvermarktung der Produkte. Nach einer Führung um 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Anschließend besteht die Möglichkeit den Hofladen zu besuchen. Anmeldung bis zum 27.04.2026 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder Mail: Landfrauen.ak@web.de