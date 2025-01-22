VALLENDAR – Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung am 8. April 2026 – Angebot der BDH-Klinik Vallendar und der Inklusa gGmbH

Am Mittwoch, 8. April 2026, findet von 17.00 bis 18.30 Uhr das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar (Raum D0.10) statt.

Unter dem Titel „Was uns bewegt – offene Gesprächsrunde für Angehörige“ steht diesmal der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Auf Wunsch der Teilnehmenden wird auf einen Impulsvortrag verzichtet. Stattdessen bietet das Treffen Raum für Fragen, persönliche Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung.

Das monatliche Angebot wird von Julia Tiwi-Feix (Inklusa gGmbH) und Julia Jahnel (BDH-Klinik Vallendar) geleitet und richtet sich an Angehörige, die Information, Austausch und Beratung suchen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: Beate Kretschmann

Foto: Julia Jahnel und Julia Tiwi-Feix freuen sich auf das nächste Treffen für Angehörige von Menschen mit erworbener Hirnschädigung in der BDH-Klinik Vallendar.