STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Am 19. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich auf der B 256 in der Ortslage Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug im Ortseingangsbereich die Verkehrsinsel aus Fahrrichtung Rengsdorf kommend. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei