RHEILAND-PFALZ – Artenspürhunde liefern neue Otternachweise in Rheinland-Pfalz – Erfolgreiche Ottersuche im Januar im Rahmen von „Otterland Rheinland-Pfalz“

Im Januar waren im Rahmen des Projekts „Otterland Rheinland-Pfalz“ drei Artenspürhunde-Teams in der Grenzregion Saarland – Rheinland-Pfalz – Frankreich unterwegs, um gezielt nach Spuren des Fischotters zu suchen. Die Region ist besonders spannend, da es im Saarland seit wenigen Jahren wieder zahlreiche Otternachweise gibt und damit auch die Bedeutung möglicher Einwanderungs- und Ausbreitungsräume in Rheinland-Pfalz wächst.

Die Suche war erfolgreich: Mit Unterstützung der Artenspürhunde konnten mehrere Otternachweise erbracht werden. Diese Ergebnisse sind ein wichtiges Signal, denn sie deuten auf ein grundsätzlich vorhandenes Potenzial rheinland-pfälzischer Gewässer für die Art hin. Viele der untersuchten Gewässerabschnitte präsentierten sich naturnah und stellen damit geeignete Lebensräume für den Fischotter dar.

Darüber hinaus weisen die Nachweise auch auf günstige Bedingungen im Gewässer hin: Der Fischotter ist auf intakte, strukturreiche Gewässer und ein ausreichendes Nahrungsangebot angewiesen. Die festgestellten Spuren können daher als Hinweis verstanden werden, dass entsprechende Gewässerqualitäten in der untersuchten Region vorhanden sind.

Ein großer Dank gilt den drei Artenspürhunde-Teams, die mit ihrer Expertise und Motivation eine enorme Bereicherung für die Arbeit im Projekt darstellen. Artenspürhunde sind insbesondere dort wertvoll, wo Nachweise selten sind.

Das Projekt blickt zuversichtlich nach vorn: Für die kommenden Monate und Jahre hoffen wir auf weitere gute Nachrichten und zusätzliche Otternachweise, die die Rückkehr des Fischotters in Rheinland-Pfalz weiter dokumentieren und unterstützen.

Weitere Informationen zum Projekt „Otterland Rheinland-Pfalz“ finden sich unter:

https://snu.rlp.de/projekte/fischotter.