KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kescheid
KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kescheid
Am Montag, 02. Februar 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Kescheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Püscheider Garten“ der Ortsgemeinde Kescheid – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB – Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Kescheid Flur 24, Flurstück 38
- Termine 2026
- Verschiedenes
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Einwohnerfragestunde
Doris Lichtenthäler, Ortsbürgermeisterin