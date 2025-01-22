KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kescheid

Am Montag, 02. Februar 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Kescheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Püscheider Garten“ der Ortsgemeinde Kescheid – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB – Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Einziehung einer Grabenparzelle in der Gemarkung Kescheid Flur 24, Flurstück 38 Termine 2026 Verschiedenes Informationen der Ortsbürgermeisterin Einwohnerfragestunde

Doris Lichtenthäler, Ortsbürgermeisterin