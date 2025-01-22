STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus

Vermutlich im Zeitraum zwischen 19. und 20. November 2025 ereignete sich auf der B 256 in der Ortslage Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr vermutlich ein LKW die B 256 von aus Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einer am Ortseingang Straßenhaus befindlichen Fußgängerampel und beschädigte sie. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei