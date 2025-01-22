ALTENKIRCHEN – BIRNBACH – Gedenkfeier „Licht der Erinnerung“ des Hospizverein Altenkirchen in Birnbach

Am Freitag, 14. November 2025, fand die Gedenkfeier des Hospizverein Altenkirchen in der stimmungsvoll geschmückten Kirche in Birnbach statt. Wie bereits im Vorjahr stand die Feier erneut unter dem einfühlsamen Motto „Licht der Erinnerung“, das die Bedeutung des gemeinsamen Gedenkens besonders hervorhebt. Über 120 Gäste folgten der Einladung, um zusammen innezuhalten und ihren Verstorbenen in Würde zu gedenken.

In der warmen Atmosphäre der Kirche wurden Kerzen entzündet, die symbolisch das Licht der Liebe und der bleibenden Erinnerung erstrahlen ließen. Besinnliche Worte des Prädikanten Frank Schumann begleiteten die Anwesenden und spendeten Trost und Zuversicht.

Musikalisch gestaltet wurde die Feier durch den Organisten Klaus Recke sowie die Frauen des gemischten Chors Mehren, deren Gesang dem Abend einen besonders tief berührenden Rahmen verlieh.

Ein Moment der Stille und des persönlichen Gedenkend bildetet den emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung.

Der Hospizverein Altenkirchen dankt allen, die gemeinsam das „Licht der Erinnerung“ entzündet und diesen Abend zu einem würdevollen und hoffnungsspendenden Zusammensein gemacht haben. Die Erinnerungen werden weiter in den Herzen leuchten.