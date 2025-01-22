ALTENKIRCHEN – Gymnastik – die Kunst der Beweglichkeit und Kräftigung

Bewegungsprogramme stellen ein immer wichtigeres Angebot für die wachsende Zahl an Menschen, die mit Erkrankungen aktiv sein wollen oder trotz Einschränkungen etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Sie hilft dabei, dass es gar nicht erst zu Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder schweren Beinen kommt.

Die Übungsleiter des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen haben sich für dieses Jahr zum letzten Mal zu einer Teamsitzung getroffen. Für alle gilt das gleiche Ziel: Probleme durch gezielte und vor allem konsequent durchgeführte Übungen für Gelenke, Rücken sowie den ganzen Bewegungsapparat vorzubeugen. Darüber hinaus finden unsere Teilnehmer in den Kursen eine Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, die Spaß an Sport und Bewegung mitbringen.

Alle Angebote der DRK-Gesundheitsförderung sollen dem Menschen ermöglichen, positiv auf seine Lebensweise einzuwirken und die Bewältigung seiner Alltagsbelastungen zu erleichtern. Dieser präventive Ansatz entspricht der Grundüberzeugung des DRK, Leiden, Krankheit und Behinderung durch Bewegung zu vermeiden.

Wer regelmäßig Gymnastik macht, kann Beschwerden dauerhaft loswerden und ein positives Körpergefühl erlangen. Interesse geweckt? In 15 Orten im Kreis Altenkirchen bieten wir Gruppenstunden an. Informationen gibt es bei Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.