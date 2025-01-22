SCHÖNSTEIN – Martinszug in Schönstein

Der Schönsteiner Martinszug hat wieder starken Anklang gefunden. Wie immer nahm er seinen Anfang auf der Hauptstrasse in Höhe des Schlosses. Unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehr Kapelle Wissen ging es zum Schützenplatz. Die Jungendfeuerwehr marschierte mit Fackeln nebenher. Mit dazu gehörte natürlich auch St. Martin, beziehungsweise Martina hoch zu Roß, diesmal Tana auf „Savan“ aus Fensdorf. An der Stelle, wo üblicherweise das große Schützenfestzelt steht, hatten die heimischen Feuerwehrleute wie immer mit mächtig Aufwand einen riesigen Holzstapel aufgebaut. Kaum hatten sich die Zugteilnehmer in Sichtweite eingefunden hiess es: Feuer frei! Und die Flammen waren wirklich eindrucksvoll, was die leuchtenden Kinderaugen unter Beweis stellten. Direkt anschliessend begab man sich ins Feuerwehrhaus, wo die Feuerwehrfrauen fleissig Brezeln und Schokolade verteilten. Wissenswert ist vielleicht, dass bei der Eingemeindung von Schönstein vor 56 Jahren festgehalten wurde: Kinder, die sich am Martinszug beteiligen, bekommen auf städtische Kosten eine Brezel überreicht. Die Schokoladentafeln steuerte übrigens wie immer das Haus Hatzfeldt bei. In der Fahrzeughalle nebenan gab es Kinderpunsch und Würstchen, allesamt kredenzt von Schönsteiner Feuerwehrleuten und Mitgliedern des Fördervereins zugunsten des Nachwuchses. (bt) Fotos: Bernhard Theis