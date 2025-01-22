KIRCHEN – Advents-Tagesausflug der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. – Wanderung in Mönchengladbach-Hardt und Besuch des Mittelalter-Weihnachtsmarkts in Siegburg

Die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. laden für am Sonntag, den 30. November 2025 zum letzten Tagesausflug des Jahres ein – eine adventliche Busfahrt, die Bewegung, Natur und festliche Stimmung perfekt miteinander verbindet. Wie immer ist es eine offene Fahrt, zu welcher eine Vereinsmitgliedschaft nicht erforderlich ist. Der Reisebus startet um 8:00 Uhr an der Schulbushaltestelle Lindenstraße in Kirchen (Sieg). Weitere Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Steineroth, Betzdorf und Niederfischbach.

IVV-Wanderung in Mönchengladbach-Hardt

Zunächst geht es zur Teilnahme an der Internationalen Volkswanderung (IVV), organisiert von den Wanderfreunden Mönchengladbach e. V. 1980. Die Teilnehmer können zwischen einer 6 km oder 11 km langen Route wählen. Besonders eindrucksvoll ist dabei der Hardter Wald, das größte zusammenhängende Grünareal des Stadtbezirks – ein Paradies für Naturfreunde.

Mittelalter-Weihnachtsmarkt Siegburg

Nach der Wanderung folgt ein Besuch des Mittelalter-Weihnachtsmarkts in Siegburg. Hier tauchen die Gäste für rund zwei Stunden in eine längst vergangene Epoche ein. Handwerkskunst & Geschenkideen: Naturseifen, kunstvolle Ritterburgen aus Holz und vieles mehr. Kulinarische Genüsse: Flammlachs, Spätzle und Wildbratwurst sorgen für Gaumenfreuden. Atmosphäre: Gaukler, Spielleute und mittelalterliche Musik schaffen eine unvergleichliche Stimmung. Offene Feuerstellen, geschmückte Bäume und authentische Marktstände machen den Besuch zu einem echten Erlebnis.

Sonntag, 30. November 2025 – Kosten: Erwachsene 25 €, Kinder 15 € – Anmeldung: über www.siegperle.de/busreisen, per E-Mail an siegperle@aol.com oder telefonisch unter (0 27 41) 69 72

Leistungen: Busfahrt, Teilnahmegebühr an der IVV-Wanderung, Wertungseintrag, Besuch des Weihnachtsmarkts. Mit dieser Kombination aus sportlicher Aktivität und festlicher Stimmung beschließen die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. ihr Ausflugsjahr 2025.