MUDERSBACH – Diebstahl von Rüttelplatten von der Großbaustelle B 62

In der Nacht vom 20. auf den 21. November 2025 entwendeten Unbekannte drei schwere Rüttelplatten von der Großbaustelle der B 62 im Ortsteil Niederschelderhütte. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei luden mehrere Tatverdächtige die Arbeitsmaschinen gegen 00:30 Uhr in einen weißen Transporter ein, und entfernten sich im Anschluss wieder vom Baustellengelände. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei