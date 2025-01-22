ALTENKIRCHEN – Toni & Max Uthoff gastieren mit „Einer zu viel“ imKulturSalon in der Stadthalle Altenkirchen

Max Uthoff und Tochter Toni präsentieren in „Einer zu viel“ am Donnerstag, 27. November im KulturSalon der Stadthalle Altenkirchen um 20 Uhr ihren Generationskonflikt. Einlass ist ab 18 Uhr.

40 Jahre Unterschied. Gen X und Gen Z. Lebenserfahrung oder eher weniger.

Lassen Sie uns ein Experiment wagen: In einem geschlossenen Raum (Theater) treten zwei Zyniker unterschiedlicher Generation und verschiedener Geschlechteridentität (Vater/Tochter) an, um unter fachkundiger Beobachtung (Publikum) die bedeutsamsten Fragen unserer Zeit zu klären.

Wer bringt auf diesem Planeten den Müll runter? Was war zuerst da: Ei oder McChicken? Was lässt sich leichter verhüten, Kinder oder Klimawandel? Wie wird man einen alten, weißen Mann los, wenn der die Miete zahlt? Wie erklärt man der jüngeren Generation die Existenz der FDP? Wie der älteren den Unterschied zwischen LGBTQ und BLT?

Genießen Sie einen Abend voller Witz, Weltschmerz und Wahnsinn. Sie werden sich und ihr Umfeld hinterher nicht mehr hassen als vorher. Oder vielleicht doch? Tickets sind im Kulturbüro, Marktstr. 30 in Altenkirchen und online über www.kultur-felsenkeller.de erhältlich.