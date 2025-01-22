STRASSENHAUS – Rollerdiebstahl in Straßenhaus

Im Zeitraum zwischen 21. Dezember 2025, 20:00 Uhr und 22. Dezember 2025, 09:00 Uhr wurde in der Ortslage Straßenhaus in der Straße Hohlweg ein Roller entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor seinem Anwesen abgestellt und am Morgen den Diebstahl bemerkt. Aktuell liegen bei der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei