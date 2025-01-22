NEUWIED – Starke Heilpflanzen bei Erkältungskrankheiten

In der Winterzeit haben uns regelmäßig Erkältungswellen im Griff. Was können wir dem mit Mitteln aus der Natur entgegensetzen? Hilfreiche Tipps zur Stärkung der Abwehrkräfte gibt Gärtnerin und Kräuterfrau Kordula Honnef an der KreisVolkshochschule Neuwied: der erste Workshop findet am 26. Januar an der Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach in Ehlscheid statt, ein weiterer am 26. Februar in Linz. Jeweils von 17:30 bis 20:30 Uhr stellt die Dozentin bewährte Hausmittel der Klostermedizin für die heutige Zeit vor. Diese können richtig angewandt, z.B. als Tee oder Pflegebalsam, mit ihrer antiviralen Wirkung einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten in dem sie vor Infektionen schützen, Beschwerden lindern oder das Immunsystem stärken.

Im Praxisteil stellen die Teilnehmenden einen Pflegebalsam her, mischen einen Tee und lernen die Anwendung von Einreibungen mit frischen Pflanzenteilen kennen. Durch die Förderung der Stabsstelle Energie Klima Umwelt der KV Neuwied kostet der Kurs nur 5 Euro zzgl. 3 Euro Materialkosten. Infos und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813.