PUDERBACH – Versuchter Einbruch in Puderbach

Im Zeitraum zwischen 06. November und 12. Dezember 2025 wurde durch Unbekannte versucht, in Abwesenheit des Hausbewohners, in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Puderbach in der Straße Zum Felsen einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Objekt. Aktuell liegen der Polizei Straßenhaus keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei